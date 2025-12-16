‘Santa’: Ascom premiazione delle aziende cittadine più longeve

Da Ascom Delegazione di Santa Margherita Ligure e Portofino – Foto di Franco Borlenghi

Presso l’albergo Jolanda si è tenuta la cerimonia di premiazione delle aziende associate Ascom che vantano il maggior numero di anni di adesione all’Associazione.

“Quest’anno ricorrono gli 80 anni di Confcommercio Genova e con grande entusiasmo abbiamo voluto festeggiare questo traguardo speciale premiando la fedeltà associativa dimostrata dalle nostre aziende associate

La costanza nel rinnovare ogni anno la quota associativa rappresenta per noi un segno di profonda fiducia e di legame, valori importanti che abbiamo voluto onorare e condividere in un momento di festa.

È per noi motivo di autentico orgoglio aver reso omaggio a quelle realtà imprenditoriali che, nel corso dei decenni, hanno saputo distinguersi per competenza, professionalità e capacità di innovazione, mantenendo vivo il rapporto con la nostra Associazione e contribuendo in modo significativo allo sviluppo della comunità”

Alla cerimonia, insieme alle imprese storiche sammargheritesi, protagoniste della vitalità economica del territorio hanno partecipato:

