Smantellata banda specializzata in truffe agli anziani, colpi in tutta Italia: ecco come agivano

Genova. C’è anche Genova tra le città in cui agiva la banda specializzata in truffe ad anziani smantellata dai carabinieri di Genova, coordinati dalla Procura di Napoli.

Dalle prime ore di martedì mattina nelle province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Palermo, Brescia, Pavia e Cosenza, i militari del Comando Provinciale di Genova, con la collaborazione dei Comandi dei territori interessati, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli nei confronti di 21 persone gravemente indiziate dei reati di associazione per delinquere finalizzata alle truffe in danno di anziani, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

