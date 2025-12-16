Sport, auguri e progetti: Peracchini incontra le società spezzine al PalaMariotti

Un appuntamento ormai consolidato nel calendario cittadino quello che, anche quest’anno, vedrà il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini incontrare le società sportive del territorio al PalaMariotti. Un momento che si rinnova puntualmente nel periodo che accompagna alle festività natalizie e alla chiusura dell’anno, diventando occasione di confronto e condivisione con il mondo dello sport spezzino. All’incontro, oltre al primo cittadino, prenderanno parte anche alcuni componenti della giunta comunale e non si tratterà soltanto di un momento dedicato allo scambio di auguri, ma soprattutto un’opportunità per fare il punto sulle numerose iniziative in programma per il nuovo anno: dagli eventi sportivi di respiro nazionale e internazionale fino allo stato di avanzamento dei cantieri per i nuovi impianti sportivi, alcuni dei quali ormai prossimi al completamento. L’appuntamento è fissato per giovedì 18 alle 18 e sono invitate a partecipare tutte le società sportive, con dirigenti e atleti, ma anche i cittadini interessati a conoscere da vicino le novità e i progetti che caratterizzeranno lo sport cittadino nel 2026.

L’articolo Sempre più con noi, quasi 90mila persone su Facebook scelgono Città della Spezia proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com