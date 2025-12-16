Welfare, Lodi: “507 minori non accompagnati presi in carico dal Comune. Presto tavolo con prefettura e Regione Liguria”

Genova. “Ad oggi i minori stranieri non accompagnati presi in carico dal Comune di Genova sono 507, con dimensioni già superiori al 2024 a causa di un numero inferiore di uscite e ad una conseguente permanenza, più a lungo, di ragazze e ragazzi all’interno del sistema di accoglienza. Ciò significa che dalle strutture esce un numero inferiore di minori non accompagnati che, rispetto al recente passato, sono più e meglio seguiti: lo dimostra la relazione dei valutatori del SAI centrale venuti a svolgere, ad ottobre, un’attività di monitoraggio, con l’ascolto di ragazzi ed operatori, rilevando “una condizione di alta qualità dell’intervento, una completezza dei percorsi educativi dei ragazzi e una alta efficacia del lavoro sia degli enti del terzo settore che dei servizi del Comune”. Questo grazie al grande sforzo da parte della rete comunale e degli enti del terzo settore, per far fronte alla sempre maggiore complessità della situazione legata alle problematiche di alcuni minori, nel riuscire a garantire una condizione di alta qualità degli interventi e la completezza dei percorsi educativi che coinvolgono ragazze e ragazzi”.

Lo ha dichiarato questa mattina l’assessora al Welfare del Comune di Genova Cristina Lodi rispondendo all’interrogazione a risposta immediata presentata dalla consigliera comunale di Riformiamo Genova Maria Luisa Centofanti.

