“A scuola di sicurezza”: una mattinata di formazione per gli studenti del Falcone

Loano. Le classi 4A Costruzioni, Ambiente e Territorio e 4B Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali dell’Istituto Falcone di Loano il 9 dicembre hanno partecipato a un incontro dedicato alla cultura della sicurezza sul lavoro nell’ambito del progetto provinciale “A scuola di sicurezza”, che coinvolge INAIL, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ASL, Ufficio Scolastico Provinciale, Comune di Savona, Unione Industriali, Provincia di Savona e le principali parti sociali.

Un vero e proprio tavolo di confronto che ha permesso ai ragazzi di dialogare direttamente con gli enti che quotidianamente tutelano i lavoratori e vigilano sul rispetto delle norme.

