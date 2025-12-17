Al Museo dell’Emigrazione Italiana la visita di dieci giocatori di hockey italo-discendenti

Genova. Si è svolta questa mattina al Mei – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana la visita di un gruppo composto da dieci giovani giocatrici e giocatori di hockey su ghiaccio italo-discendenti, in Italia grazie all’accordo Maeci / Coni per il progetto “Viaggio delle radici” che questa volta li porterà, oltre a partecipare al Trofeo Coni Winter, anche a visitare le realtà locali. Accolti dal servizio educativo del Mei e dalla co-curatrice Giorgia Barzetti, la delegazione di rappresentanti della Comunità Italiana all’Estero degli Stati Uniti d’America, accompagnati dal delegato Coni Cie Mico Licastro hanno percorso gli spazi del museo soffermandosi particolarmente presso la sezione sport.

Quattro ragazze e sei ragazzi tra i 10 e i 14 anni con storie familiari diverse ma unite da un comune legame con l’Italia: giovani con radici che attraversano Campania, Puglia, Lombardia e Calabria, altri che risalgono fino ai bisnonni e trisnonni provenienti da Sicilia, Basilicata, Abruzzo o proprio dalla Liguria, con tracce familiari ad Alassio, fino ai casi in cui la storia familiare si intreccia con origini austriache o latinoamericane. Un mosaico di provenienze che testimonia la varietà del percorso migratorio italiano e l’ampiezza delle comunità che, nel mondo, continuano a riconoscersi nella propria eredità culturale.

