Attacco hacker su un traghetto Gnv: fermati due marinai, inchiesta della procura di Genova

Genova. La procura di Genova ha disposto il fermo, di due marinai lettoni, considerati responsabili di un attacco hacker avvenuto a bordo di un traghetto Gnv, in viaggio tra Francia e Algeria. Il primo fermo è stato eseguito dalle autorità francesi in collaborazione con la polizia italiana e ha portato anche al sequestro di alcuni dispositivi digitali.

La Procura di Genova ha disposto il fermo di un secondo marinaio lettone che si trovava sul territorio italiano indicato come altro responsabile dell’attacco hacker l. Il fermo è stato convalidato in data odierna ed è stata emessa custodia cautelare. Questo secondo fermo è avvenuto al momento dello sbarco nel porto di Napoli.

» leggi tutto su www.genova24.it