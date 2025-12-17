Auto si ribalta alle gallerie di Lerici: mobilitati uomini e mezzi, traffico a senso unico alternato

Un’auto si è ribaltata nella Galleria Saturnia di Lerici mentre procedeva in direzione Spezia. La dinamica verrà accertata e le operazioni di soccorso alle 18 erano ancora in corso. Il bilancio è di due persone ferite e non risulterebbero in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco la Croce rossa di Riccò del Golfo e la Pubblica assistenza di Lerici, la forze dell’ordine e la Salt. Per garantire le operazioni di sicurezza e soccorso è stato istituito il senso unico alternato.

