Bolkestein, l’assessore Scajola: “Vademecum per le concessioni, supporto ai Comuni costieri”

Regione Liguria, in collaborazione con Anci, ha redatto un vademecum sulle concessioni demaniali marittime per supportare i Comuni costieri.

Il documento, molto atteso dal territorio, raccoglie le norme nazionali vigenti, sintetizzandole, con l’obiettivo di fare da riferimento tecnico attraverso informazioni utili relativamente ai criteri e alle procedure applicative per le concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative e sportive. Tutto ciò salvaguardando, sempre e comunque, l’autonomia gestionale e decisionale dei Comuni che non sono vincolati dal vademecum.

