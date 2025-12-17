Camogli: Banda, concerto di Natale all’Oratorio dei Santi Prospero e Caterina ASPETT

La Banda Musicale “Città di Camogli – Giacomo Puccini”, diretta dal Maestro Gian Carlo Dalorto, quest’anno cambia sede ed orario per il suo tradizionale concerto di Natale. Si svolgerà infatti all’Oratorio dei Santi Prospero e Caterina di Via della Repubblica sabato 20 dicembre alle 17.30. In programma, oltre ad un’aria natalizia, brani di Bach, Bizet, Hændel, Mascagni, Purcell, Vivaldi, Wagner.
Domenica 21 dicembre alle 15.30 sfilata degli Auguri e, sul lungomare, mercatino di oggetti natalizi dalle 10 alle 16.30.