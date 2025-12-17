Cantiere “natalizio” in centro per gli assi di forza: corsie ridotte tra Portello e largo Zecca fino a gennaio

Genova. Cantiere di Natale in arrivo sotto l’albero per i genovesi che nei prossimi giorni si avventureranno in centro per andare a lavorare o provare la temeraria caccia al regalo. Il Comune di Genova, infatti, ha emesso un’ordinanza dirigenziale che modifica la circolazione stradale in galleria Garibaldi, tra piazza del Portello e largo Zecca, in direzione ponente, per consentire la posa di un importante cavidotto necessario all’infrastruttura elettrica degli assi di forza del trasporto pubblico.
Il cantiere inizierà domani, giovedì 18 dicembre, alle ore 21, per poi terminare, secondo le previsioni attuali, il prossimo 21 gennaio 2026. L’intervento è stato strutturato in tre fasi operative distinte che non potranno essere attivate contemporaneamente, così da mitigare per quanto possibile l’impatto sul traffico cittadino. Impatto che però in qualche modo avrò le sue conseguenze con i mezzi pubblici che necessariamente dovranno uscire dalla corsia gialla per evitare le transenne, creando un imbuto.