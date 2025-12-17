COMMENTA
Comitato di gestione dell’Adsp: estesa autorizzazione sul parco ferroviario Bettolo-Rugna

Genova. Il comitato di gestione dell’Adsp del Mar Ligure Occidentale, il primo dall’insediamento del segretario generale Tito Vespasiani, ha deliberato l’estensione dell’autorizzazione alle società Terminal Contenitori Porto di Genova spa e Bettolo srl a operare nelle aree del parco ferroviario Bettolo–Rugna, funzionali alle attività svolte dai terminal nell’ambito del bacino di Sampierdarena.

L’estensione, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e fino alla data del 9 maggio 2026, coerentemente con il periodo di validità dell’autorizzazione, consente di ricomprendere formalmente nel perimetro operativo i fasci binari e i piazzali utilizzati per l’instradamento dei treni, le manovre ferroviarie e la movimentazione dei container.

