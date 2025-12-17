Da oggi i giardini davanti a Palazzo di Giustizia sono intitolati all’avvocato Gianni di Benedetto

Genova. I giardini di piazza Portoria, davanti al Palazzo di Giustizia, sono intitolati all’avvocato Gianni di Benedetto, scomparso nel 2015 e ricordato per il suo contributo alla professione forense e alla vita istituzionale della città.

Figura di primo piano dell’avvocatura genovese e della politica, Di Benedetto è stato senatore del Partito Socialista Italiano, membro del Consiglio Superiore della Magistratura, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova e dell’Unione delle Camere Penali Liguri nonché nominato Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica, ruoli che ne testimoniano l’autorevolezza e il costante impegno al servizio della collettività.

» leggi tutto su www.genova24.it