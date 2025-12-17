Dal tatami alla visione futura, un anno di sviluppo per il jujitsu ligure

Il Palazzetto “Sbravati” di Spotorno è stato il cuore pulsante del jujitsu ligure con il Jujitsu Day, una giornata che ha riunito atleti, tecnici e dirigenti per celebrare un anno di risultati sportivi e, allo stesso tempo, guardare al futuro della disciplina attraverso nuovi progetti e format competitivi.

L’evento ha rappresentato un momento di bilancio particolarmente significativo per il Comitato Regionale Liguria FIJLKAM – settore Jujitsu. Nel corso della mattinata sono stati premiati 55 atleti liguri protagonisti nelle principali competizioni internazionali, dagli European Championships ai World Championships fino ai World Games. Di questi, 25 sono saliti sul podio, confermando l’elevato livello tecnico raggiunto dal movimento regionale e il lavoro svolto dalle società sul territorio.

