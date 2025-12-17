Discarica del Boscaccio, la bocciatura del progetto di Ecosavona finisce in Consiglio provinciale

Provincia. Il caso di Ecosavona e la recente bocciatura da parte della Provincia di Savona del progetto relativo all’ampliamento del secondo lotto del Boscaccio arriva all’esame del Consiglio provinciale.
Tra gli aspetti critici che hanno determinato la decisione di Palazzo Nervi sul potenziamento della discarica vadese (con un iter amministrativo avviato da tempo) l’ambito finanziario e di investimento da parte di Ecosavona, con riferimento alle “propspettive al ribasso” del Piano Economnico Finanziario della società che gestisce il sito di smaltimento rifiuti.