Enel, possibile la rinuncia al parco fotovoltaico: aumenterebbero le aree a disposizione. A fine gennaio l’ultimo atto della demolizione della ciminiera

Il futuro dell’area Enel, estesa su 72 ettari, continua a cercare la sua forma tra lavori di demolizione, progetti energetici e interessi del mondo produttivo.

Dopo la manifestazione di interesse lanciata nell’aprile 2023, che avrebbe dovuto indicare le prospettive di sviluppo dell’area, i tempi sono stati più lenti del previsto. Ma nelle ultime settimane sembrano emergere novità significative, soprattutto sul fronte delle opportunità di occupazione e di nuovi insediamenti industriali.

Leonardo e Lsct, tra gli altri, si sono fatte avanti per ottenere i 14 ettari dei due lotti messi a bando, ma parallelamente Enel sta procedendo con decisione con i progetti delle Bess, le batterie di accumulo, mentre è in fase di valutazione la realizzazione del parco fotovoltaico da 11 ettari inizialmente previsto. Qualora l’ipotesi di rinuncia ai pannelli fotovoltaici diventasse concreta, si aprirebbe la possibilità di mettere a disposizione ulteriori superfici a beneficio delle aziende, accogliendo così le richieste di più soggetti interessati.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com