Giornata di memoria e impegno per Tive6: defibrillatore a Romito, pranzo solidale e ventilatore per i bimbi di Pediatria

Una giornata intensa, scandita da gesti concreti e momenti di condivisione, ha visto oggi l’associazione Tive6 protagonista di una serie di iniziative benefiche alla Spezia, nel segno della solidarietà e del ricordo. Un percorso che, dalla mattina al pomeriggio, ha unito territori, istituzioni, mondo sanitario e volontariato, con un unico obiettivo: fare rete per il bene della comunità.

Il primo appuntamento si è svolto alle 10 a Romito Magra, dove Tive6 ha donato un defibrillatore al borgo, a servizio non solo della frazione ma anche del plesso scolastico e dell’impianto sportivo. Un presidio fondamentale per la sicurezza, che rafforza la dotazione di strumenti salvavita sul territorio.

