COMMENTA
CONDIVIDI

Il Distretto Artistico porta la favola di Willy Wonka alla Vaccari

Il Distretto Artistico porta la favola di Willy Wonka alla Vaccari

Generico dicembre 2025

Per un pomeriggio l’Ex Ceramica Vaccari di Ponzano Magra si trasforma nella Fabbrica di Cioccolato, dove sogni, luci e personaggi iconici danno vita a un’atmosfera sospesa tra fantasia e realtà. È l’idea natalizia del Distretto Artistico, che il 21 dicembre alle 17.30 propone “Wonka – Golden Ticket”, un evento ispirato ai valori senza tempo del celebre racconto reso iconico dal cinema. Un mondo avvolto da colori caldi e suggestioni dolci accompagna grandi e piccoli in un viaggio simbolico. Al centro, la bontà e la semplicità come chiavi del vero successo. La famiglia, gli affetti e la condivisione come ricchezza autentica. Un messaggio chiaro, pensato per il Natale 2025, che invita a riflettere su ciò che davvero conta. A rendere la serata ancora più speciale la partecipazione degli anziani della Villa Belvedere RSA, custodi di memoria e valori. Ospiti anche Dance Art Studio, Street City Academy e Company.mov. Un appuntamento che unisce spettacolo e significato, emozione e comunità.

L’articolo Tamponamento sul raccordo in A15: tre persone in ospedale proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com