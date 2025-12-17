Il Distretto Artistico porta la favola di Willy Wonka alla Vaccari

Per un pomeriggio l’Ex Ceramica Vaccari di Ponzano Magra si trasforma nella Fabbrica di Cioccolato, dove sogni, luci e personaggi iconici danno vita a un’atmosfera sospesa tra fantasia e realtà. È l’idea natalizia del Distretto Artistico, che il 21 dicembre alle 17.30 propone “Wonka – Golden Ticket”, un evento ispirato ai valori senza tempo del celebre racconto reso iconico dal cinema. Un mondo avvolto da colori caldi e suggestioni dolci accompagna grandi e piccoli in un viaggio simbolico. Al centro, la bontà e la semplicità come chiavi del vero successo. La famiglia, gli affetti e la condivisione come ricchezza autentica. Un messaggio chiaro, pensato per il Natale 2025, che invita a riflettere su ciò che davvero conta. A rendere la serata ancora più speciale la partecipazione degli anziani della Villa Belvedere RSA, custodi di memoria e valori. Ospiti anche Dance Art Studio, Street City Academy e Company.mov. Un appuntamento che unisce spettacolo e significato, emozione e comunità.

