“In cammino con san Francesco”, incontri con i Cappuccini a Savona

Savona. Presso la chiesa del convento in via san Francesco d’Assisi (ingresso passo carrabile via Loreto Nuova), nel quartiere Villetta, i Frati Minori Cappuccini, in collaborazione con l’Ordine Francescano Secolare, promuovono il ciclo di incontri “In cammino con san Francesco – 800 anni dalla morte del Santo di Assisi” per approfondire e far conoscere la figura del “poverello”.
“Il nostro santo ha ancora tanto da dire al mondo di oggi – dicono i frati – Conosciamolo per scoprire, ottocento anni dopo, la bellezza e l’attualità della sua avventura sulle strade del Signore”.