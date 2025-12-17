“Innovatori nei secoli”, al via in Liguria la rassegna su tre grandi protagonisti del Novecento

Genova. È stata presentata questa mattina, nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria, l’edizione 2026 di “Innovatori nei secoli”, la rassegna culturale promossa dal circuito Ditan 5.0 con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare, nelle scuole e nella società italiana, le figure di tre grandi protagonisti del Novecento.

Si tratta dell’artista genovese Amos Nattini, considerato uno dei più straordinari illustratori della Divina Commedia dantesca, di Carina Massone Negrone, nata a Bogliasco, pioniera dell’aviazione e prima aviatrice italiana della storia, e del più noto Guglielmo Marconi, nativo di Bologna, inventore e padre delle telecomunicazioni. La rassegna, patrocinata da Regione Liguria, si articolerà in molteplici appuntamenti nel corso del nuovo anno, coinvolgendo Comuni, studenti, circoli, biblioteche e associazioni del Nord Italia. Sono in programma mostre, conferenze e incontri a Genova, Sestri Levante, Alessandria e in diversi comuni del levante ligure.

