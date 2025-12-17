Investimento mortale Savona, Russo: “Doveroso rispetto e empatia, evitare toni non coerenti con il momento tragico”

Savona. “Ieri Savona è stata scossa da una gravissima tragedia: una ragazza, una studentessa, ha perso la vita nella nostra città, mentre andava al lavoro. È stata interrotta una vita e distrutta una famiglia. In questi casi, penso sia doveroso mantenere un contegno di rispetto, di empatia, esprimendo anche con il silenzio ciò che è impossibile esprimere con le parole ed evitando toni non coerenti con il momento tragico, perché anche questo è il segno di una città profondamente solidale come è Savona”.

Il sindaco di Savona, Marco Russo, in un post sulla sua pagina Facebook chiede rispetto per la famiglia dopo la tragedia avvenuta ieri in corso Tardy e Benech.

