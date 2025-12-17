La Lunigiana dentro dodici scatti: presentato il calendario del Centro di socializzazione di Quercia

‘Cartoline dalla Lunigiana’ è il titolo del calendario 2026 realizzato dai ragazzi del Centro di socializzazione di Quercia, gestito dalla Società della salute. Un calendario curato e divertente, dedicato agli angoli più curiosi e suggestivi del nostro territorio. Dopo le locandine dei film e gli album musicali, dopo i quadri famosi, le ricette, gli antichi mestieri e l’acqua, quest’anno i ragazzi e gli operatori della cooperativa Aurora domus hanno pensato di scoprire paesini antichi, dedicando le uscite giornaliere alla ricerca di borghi caratteristici della Lunigiana. Da lì è nata l’idea di realizzare cartoline con i loro saluti e di inserirle in un bellissimo calendario. Il calendario è stato presentato questa mattina, a Quercia, in un’atmosfera contagiosa di gioia ed entusiasmo. C’erano tutti, amici e parenti, orgogliosi del lavoro fatto negli ultimi mesi. Gli scatti sono del fotografo Sebastiano Bongi Tomà che ha dedicato del tempo al progetto ed è stato coi ragazzi a Bagnone, Montereggio, Gragnola, Codiponte, Villecchia, Ponticello, Taponecco, Filetto, Quercia, Pontremoli, Camporaghena, Fosdinovo. I protagonisti sono: Angelo, Martina F, Sandro, Graziella, Massimo, Martina L, Selena, Sonia, Giorgia, Patricia; con loro gli operatori Cecilia Rinaldi, Lina Lami, Mara Zangani e Alessandro Bongi. Per ogni scatto una piccola didascalia con alcune informazioni curiose sui paesi visitati. “Anche quest’anno siamo riusciti a realizzare il calendario – ha esordito Alessandro Bongi, referente della cooperativa Aurora domus -, abbiamo avuto l’idea di realizzare scatti che fossero cartoline dei paesi della Lunigiana che abbiamo visitato durante le nostre uscite. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato nel portare a termine il progetto”. “E’ un momento che allarga il cuore – ha aggiunto il presidente della Sds, Roberto Valettini -, di gioia, commozione e festa, senza dimenticare la professionalità che contraddistingue chi lavora al Centro. La Sds è un consorzio di comuni che con unanimità e interesse si fa interprete di bisogni e necessità”.

C’erano poi i sindaci dei comuni di Filattiera, Licciana Nardi, Mulazzo, che hanno ospitato i ragazzi nei loro set fotografici e hanno ringraziato tutti i presenti per l’impegno costante e il parroco di Quercia Don Vito Piscitello. “Grazie per questo bellissimo calendario – ha chiuso il direttore Marco Formato -, grazie a voi e agli operatori, essere accompagnati nelle attività significa facilitarle. Grazie alle amministrazioni, queste esperienze sono possibili perché qualcuno le finanzia, ringrazio anche gli operatori, compresi coloro che si occupano dei trasporti, i luoghi sono bellissimi ma arrivarci da casa spesso non è facile”.

I calendari si possono acquistare al Centro di socializzazione di Quercia, che il prossimo anno festeggerà il traguardo dei 30 anni di attività.

