Luca Vignali da Bragarina: “Spezia la scelta che rifarei sempre”

Ci sono traguardi che valgono qualcosa in più e per Luca Vignali quello raggiunto qualche settimana fa contro la Sampdoria ha avuto un valore diverso. Duecento presenze con lo Spezia non sono solo un numero tondo sul tabellino, ma il segno di un legame che resiste al tempo, alle categorie, alle difficoltà e alle gioie. Vignali è cresciuto guardando questi colori, li ha indossati con orgoglio e li ha difesi come si fa con qualcosa che senti tuo, profondamente. Il ‘fante di Bragarina’, affacciatosi al mondo del professionismo subito con i crismi del protagonista, con il gol all’esordio nella partita contro la Salernitana, sotto la Curva Ferrovia, il primo atto di una storia d’amore che quasi dieci anni dopo ancora persiste.

“Quando inizi non ci pensi ai record, ma andando avanti, specie quando sono tornato due anni fa, ho iniziato a pensare a certi traguardi”, racconta Luca a Città della Spezia. “Ho pensato di poter raggiungere qualche primato e la duecentesima presenza è motivo di grande orgoglio. Sicuramente è un bel momento quello che ho vissuto, cercherò di fare in modo che a fine stagione sia anche migliore. L’obiettivo è puntare a superare Claudio Terzi, sicuramente sarebbe bello farne il più possibile sempre con i giusti obiettivi e i giusti risultati”, spiega.

