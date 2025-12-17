Muay Thai Piccioli: ottimi risultati a Modena per gli atleti del team

Giornata ricca di soddisfazioni per gli atleti e gli istruttori Nicola Piccioli e Fabio Luminello, che domenica hanno preso parte all’evento 1 Suk Muay Thai a Modena. In una nota si legge: “La manifestazione è stata organizzata dalla federazione Sam Nak Muay Thai, guidata dal Maestro Nicola Rossi, unitamente al pluricampione mondiale di Muay Thai Khieo Itthipol Akkasrivorn. Il team ha schierato cinque atleti nella categoria Muay Thai Tecnica, due dei quali all’esordio. Il bilancio complessivo è molto positivo e i risultati confermano la qualità del lavoro svolto in palestra. Protagonisti della giornata Tommaso Tantillo, Lorenzo Bardellini, Andrea Costanzi, Alberto Pedersini e Marco Festa, che si sono distinti non solo per le prestazioni tecniche, ma anche per la correttezza e il rispetto dimostrati sul tatami”.

“Gli istruttori hanno espresso grande soddisfazione per l’impegno e la crescita degli atleti, sottolineando l’importanza di eventi di questo livello per il percorso sportivo e umano dei ragazzi – prosegue la nota -. Un ringraziamento speciale va agli organizzatori Nicola Rossi e Khieo Itthipol Akkasrivorn per l’invito e l’organizzazione impeccabile, oltre ai genitori, amici e compagni di corso che hanno seguito e sostenuto il team a Modena. Menzione particolare per Salvatore Cancilla, prezioso supporto nella gestione degli atleti”.

