Per la porta spunta l’opzione Oliver Christensen della Fiorentina

Spunta la pista danese per la porta dello Spezia. Dopo l’infortunio di Fallou Sarr, che resterà fuori per tutta la stagione dopo l’operazione alla caviglia, la dirigenza interverrà nel mercato di gennaio acquistando un nuovo numero uno, che si giocherebbe il posto da titolare con Diego Mascardi. Diversi i profili già sondati, così sono già un paio i profili proposti: tra questi anche Oliver Christensen, portiere della Fiorentina.

Pagato circa quattro milioni due estate fa dai viola, il portiere ha concluso in questi giorni il prestito allo Sturm Graz, con cui ha giocato a buon livello in questi mesi. Ma tornato a Firenze, per lui si sono aperte due possibilità: rimanere come vice di De Gea, portando alla partenza in prestito del più giovane Martinelli, oppure partire ancora per un prestito di sei mesi, magari con opzione di riscatto. Già in Serie B per la seconda parte della scorsa stagione, alla Salernitana, Christensen è aperto ad ogni evenienza, con la sola discriminante che porta all’utilizzo. L’obiettivo, infatti, è un posto da titolare da qui a giugno. Complicato che la possibilità Spezia possa concretizzarsi, ma è da registrare l’opzione.

