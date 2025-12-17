Portofino: un battello gratuito collegherà porto Carlo Riva al Borgo

Nascono sinergie tra Portofino, che ha vissuto una stagione con numeri da record, e il rinato porto Carlo Riva che oltre agli yacht, grazie alla pista da pattinaggio sul ghiaccio e al mercatino di Natale, attira in questi giorni centinaia di ospiti che scoprono uno spazio fantastico e una galleria di negozi molto interessanti. Portofino e il porto Carlo Riva, la prossima stagione turistica saranno collegati da un battello gratuito per chi posteggerà l’auto nell’area interrata dello scalo. Meno auto sulla provinciale 227 che collega ‘Santa’-Paraggi-Portofino; meno stress alla guida e più sicurezza in una strada che da Paraggi a Portofino richiede la massima attenzione. E poi Portofino e il Porto Riva sono due realtà simili: curate nella pulizia, nell’arredo, nell’aspetto; altro denominatore comune la nautica e imbarcazioni da sogno.

