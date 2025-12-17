Quality Day 2025, consegnati gli attestati di qualità alle Strutture di Asl2 he hanno superato la certificazione esterna

Savona. Cinquantuno Strutture di Asl2, un intero Dipartimento e due Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) hanno ricevuto l’attestato di conformità al Sistema di Gestione per la Qualità, rilasciato dall’ente certificatore esterno Bureau Veritas Italia spa.

Il percorso di certificazione del Sistema Qualità in Asl2 ha avuto inizio nel 2002 e si fonda su un modello strutturato di verifiche e audit periodici, condotti sia internamente sia da enti terzi accreditati. Un processo consolidato nel tempo, finalizzato al miglioramento continuo dei processi organizzativi e delle funzioni aziendali, in un’ottica di responsabilità, trasparenza e sicurezza delle cure.

» leggi tutto su www.ivg.it