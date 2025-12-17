Recco: Luigi Tossini è il nuovo presidente dell’Ardiciocca

Andrea Ognio, 93 anni, non si è più candidato alla presidenza dell’Ardiciocca, associazione che riunisce i recchelini Doc, in cui ha impegnato nel corso del suo mandato durato 26 anni, molte energie e idee anche innovative. Gli succede Luigi Tossini volto noto in quanto titolare della catena di negozi Tossini.

Durante l’ultima assemblea dei soci dell’Ardiciocca, svoltasi nella sede della Croce Verde di Recco, si sono poi svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2026-2028 e sono risultati eletti i seguenti “Consultori”:

