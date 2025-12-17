Ripercorsa in Provincia la vicenda del naufragio di nave Margaret

La Sala consiglio della Provincia si è fatta teatro della restituzione di un’importante pagina di storia marinara della nostra comunità: il naufragio di nave Margaret e le azioni che valsero la salvezza del suo equipaggio e del Golfo della Spezia. Le vicende sono state ripercorse in un incontro tra i protagonisti delle grandi manovre in mare e due ragazzi dell’istituto Nautico. L’iniziativa, in coordinamento con l’amministrazione provinciale, è stata promossa dal giornalista Corrado Ricci, fondatore del Cantiere della Memoria, piccolo museo interattivo dei maestri d’ascia nel porto antico alle Grazie e progetto culturale dell’associazione La Nave di Carta per la salvaguardia del patrimonio marittimo. Inseguendo gli anniversari tondi delle imprese sul mare, in questo caso, a 20 anni dai fatti, sono stati riaccesi i riflettori sulla storia della Margaret e il gioco di squadra, coordinato dall’allora comandante della Capitaneria Giovanni Pettorino, che portò alla salvezza di 13 marittimi e del Golfo esposto al rischio del disastro ambientale. La storia è oggetto di una mostra documentaria allestita, insieme ad Obiettivo Spezia, nel Palazzo del Governo; sarà visibile fino all’11 gennaio.

“Oggi abbiamo avuto un’occasione importante per tutti i giovani studenti di una delle istituzioni scolastiche che ci rappresentano come territorio, cioè il Nautico Siamo una città di mare, la cui economia è fortemente legata alla nautica in tutte le sue declinazioni. Proprio per questo un’iniziativa come quella di questa mattina valorizza pienamente la nostra identità. Vent’anni fa il golfo della Spezia ha rischiato di essere segnato da una tragedia, una di quelle che lasciano il segno. Un naufragio, un disastro ambientale, una ferita che ancora oggi sarebbe aperta. Non fu così – ha sottolineato il presidente della Provincia Peracchini – perché le persone che quella notte, e nei giorni successivi, lavorarono prima per salvare dei marinai e poi per salvare il nostro golfo, fecero tutto quello che andava fatto nel modo giusto, rischiando personalmente, in alcuni casi mettendo in gioco la propria vita per salvare quella di altri e il nostro mare.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com