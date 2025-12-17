Sabato 20 dicembre laboratorio didattico gratuito presso la biblioteca Beghi

I Musei Civici e il Sistema Bibliotecario Urbano del Comune della Spezia propongono “Divertiamoci imparando”, il nuovo e ricco calendario di eventi con attività e laboratori tutti rivolti ai più piccoli e alle loro famiglie fortemente voluto dall’Amministrazione Peracchini per tutta la stagione autunnale e che include gli eventi natalizi fino all’Epifania 2026.

Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 20 dicembre ore 10.00 alla Biblioteca Civica “P. M. Beghi” con il laboratorio “Natale alle porte”.

