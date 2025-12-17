Sabato Babbo Natale arriva dal mare e fa un tour in città. Poi assisterà al concerto a bordo di Pandora

Sabato 20 dicembre la magia del Natale si fonde con la tradizione marinaresca in un pomeriggio ricco di eventi per grandi e piccini.

Alle 17, il Babbo Natale della Lega Navale, a bordo di uno dei gozzi liguri dell’associazione Vela Tradizionale, approderà alla del Mirabello (in Via Aldo Moro), per poi salire su uno dei maggiolini illuminati di Passione Maggiolino e attraversare le vie della città.

Il giro terminerà alle 17.30 in Corso Cavour 114 (lato Piazza Cavour), dove Babbo Natale distribuirà doni a tutti i bambini presenti, tra sorrisi e luci scintillanti che accompagneranno la sua presenza.

Ma la giornata non finisce qui. Alle 18, sulla goletta Pandora ormeggiata alla Banchina, prenderà vita un suggestivo concerto di sea chanties, canzoni dei marinai che, nei tempi passati, cantavano per alleggerire il peso del lavoro tra navi, salmastro e legno.

A esibirsi sarà il gruppo “Come Voi”, composto da Francesco Chinchella e Francesco Oneto, che trasporteranno il pubblico in atmosfere di mare e avventura, tra balli, canti e ricordi di grandi imprese marinare.

