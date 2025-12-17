Sanità, Candia (Avs): “Anche il centrodestra si schiera contro i tagli decisi dal governo Meloni”

Genova. “Finalmente anche la Regione Liguria prende posizione contro i tagli al Servizio Sanitario Nazionale decisi dal governo nazionale. Il Consiglio regionale ha approvato la proposta con cui chiedevamo un intervento a tutela della sanità ligure, gravemente colpita dai provvedimenti della premier Meloni”. Selena Candia, capogruppo regionale di Avs, rivendica l’approvazione del provvedimento con cui impegna la giunta Bucci a contrastare i tagli del governo agli enti locali e a sollecitare un aumento dei finanziamenti nazionali per la sanità ligure.

“La manovra finanziaria del governo Meloni prevede riduzioni di risorse, obblighi di accantonamento e contributi alla finanza pubblica a carico degli enti locali, con conseguenze rilevanti sulla sostenibilità dei bilanci. Il governo ha tagliato centinaia di milioni e per questo motivo AVS è scesa in piazza a Roma, il 19 novembre, per protestare a livello nazionale contro una politica che pesa sulle spalle della collettività e scarica le responsabilità su chi amministra i territori da più vicino. Sono stati tagliati 139,5 milioni per la sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, per l’abbattimento di barriere architettoniche ed efficientamento energetico nei piccoli Comuni; 100 milioni per la progettazione di interventi contro il dissesto idrogeologico e per l’efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici; 400 milioni per lo sviluppo sostenibile e le infrastrutture, la manutenzione delle strade, il rischio terremoti e la valorizzazione di beni culturali e ambientali; 29,9 milioni per mettere in sicurezza di opere pubbliche”, denuncia Selena Candia.

