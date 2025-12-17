Savona in lutto per Valentina Squillace, il cordoglio del Sappe: “Ci stringiamo al dolore della famiglia”

Savona. Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) del Ponente Ligure “esprime il più profondo e sentito cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di Valentina Squillace“, la studentessa di 22 anni di Giurisprudenza presso l’Università di Genova, travolta da un tir mentre attraversava la strada a Savona.

Il segretario del Sappe Liguria, Giuseppe Giangrande, “a nome di tutta la segreteria del sindacato di categoria e di tutti i poliziotti penitenziari”, si è voluto sintringere al dolore che ha colpito la famiglia della giovane: “La perdita di una giovane vita spezzata nel pieno del percorso accademico e con lo sguardo proiettato verso un promettente futuro ha scosso l’intera comunità”.

