Sestri Ponente, a Villa Rossi un nuovo albero piantato da Aster e “battezzato” dai bambini

Genova. Alcune classi della scuola primaria Carducci hanno partecipato quest’oggi al battesimo di un nuovo albero – un giovane esemplare di pino del Giappone – messo a dimora dalle squadre del settore Verde di Aster nel parco di Villa Rossi a Sestri Ponente. “Un momento simbolico ma fortemente educativo, che unisce cura del territorio, partecipazione attiva e sensibilizzazione ambientale”, spiega l’azienda.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di attenzione e valorizzazione del verde urbano che Aster porta avanti quotidianamente, non solo attraverso interventi tecnici qualificati, ma anche tramite attività condivise con il territorio. In questo caso, la collaborazione è con l’Associazione Amici del Chiaravagna, da anni impegnata nella tutela ambientale, nella divulgazione e nella promozione di una cittadinanza attiva e consapevole.

