Tamponamento sul raccordo in A15: tre persone in ospedale

Tamponamento sul raccordo della A15 in direzione Spezia, questa mattina attorno alle 8.30. Il bilancio è di tre persone portate in ospedale per accertamenti e altrettante auto coinvolte. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia stradale.

Lo scontro è avvenuto tra l’ingresso di Santo Stefano e la diramazione per il casello, in prossimità di un restringimento di carreggiata. Sul posto sono arrivate le ambulanze della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure e una proveniente da Santo Stefano Magra, che hanno provveduto a trasportare i feriti negli ospedali della Spezia e di Sarzana. Il traffico ha subito rallentamenti per tutta la durata degli interventi di soccorso e della messa in sicurezza dei mezzi.

