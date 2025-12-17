Tamponamento tra taxi e auto in sopraelevata: tre feriti e traffico in tilt

Genova. Sono giornate infernali quelle vissute dai genovesi sulle strade cittadine e in autostrada, con una raffica di incidenti – alcuni tragici, come l’investimento mortale a Sampierdarena – dovuti al maltempo e alla presenza di numerose auto e mezzi pesanti in marcia. Intorno alle 14 di mercoledì si è verificato un incidente sulla Sopraelevata che ha paralizzato il traffico in direzione ponente.

Tre i veicoli coinvolti, un taxi e due auto che si sono tamponati poco prima dello svincolo autostradale. Due i feriti, soccorsi dai mezzi della Croce Bianca Genovese.

