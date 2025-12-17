Turismo, 5 milioni dal Governo: previsto finanziamento anche per la gestione dei flussi alle Cinque Terre

Ammontano ad un totale di oltre 5 milioni di euro i finanziamenti complessivi destinati alla Liguria da parte del Ministero del Turismo a valere sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (Funt) di conto capitale per l’annualità 2024. Tra i progetti è ne è presente anche uno per il Parco delle Cinque Terre per “implementare il portale di gestione dei flussi dei visitatori”. Ad annunciarlo è l’assessore al Turismo di Regione Liguria Luca Lombardi in una nota. “È notizia di oggi il contributo di un milione e 50 mila euro per migliorare la ricettività turistica dei parchi della Liguria e quello da 250 mila euro per il completamento della passeggiata a mare di Riva Ligure, area direttamente collegata alla Ciclovia tirrenica e punto di arrivo ideale per uno dei percorsi degli itinerari cicloturistici de ‘La Liguria degli anelli’” si legge.

“I finanziamenti di oggi si vanno ad unire pertanto ai 3,2 milioni di euro per la ‘Liguria degli Anelli’ e ai 600 mila euro per gli eventi natalizi per un totale quindi di oltre 5 milioni di euro destinati alla Liguria dal Funt. Ringrazio gli enti interessati e i nostri uffici regionali per il prezioso lavoro svolto con ammirevole dedizione – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – Grazie ai contributi ministeriali stiamo facendo crescere dal punto di vista turistico la Liguria rendendola sempre più sostenibile e competitiva e valorizzando in modo equilibrato l’intero territorio, dalla costa all’entroterra, dai borghi alle città e naturalmente ai parchi: luoghi ideale per le attività outdoor che richiamano nella nostra regione un numero di praticanti in costante aumento”.

