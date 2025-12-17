Una delegazione di Coldiretti Genova protesta a Bruxelles il 18 dicembre

Genova. Giovedì 18 dicembre sarà presente a Bruxelles presso la Commissione europea, anche una delegazione di agricoltori della provincia di Genova.

“Questa non è l’Europa che vogliamo − dichiarano in una nota congiunta Luca Dalpian, presidente di Coldiretti Genova, e Paolo Campocci, direttore − questo è stato il filo conduttore dell’Assemblea Nazionale di Coldiretti celebrata a Roma qualche giorno fa. Abbiamo richiamato con forza l’attenzione sui rischi concreti per la produzione agricola, sull’insufficienza del sostegno alle imprese e sulla necessità inderogabile di difendere le filiere del Made in Italy. Parole che, purtroppo, non trovano riscontro nelle scelte portate avanti dalla Commissione europea”.

