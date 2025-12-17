Un’azione teatrale per tutte le vittime della guerra, presidio anticipato della Rete spezzina pace e disarmo

La Rete spezzina pace e disarmo anticipa il 172° presidio cittadino e dà appuntamento a venerdì 19 dicembre alle 16 in piazza Mentana, alla Spezia, dove è prevista un’azione teatrale dal titolo “Un angelo per non dimenticare. In memoria di tutte le vittime”. L’iniziativa si inserisce nel percorso di mobilitazione promosso dalla rete per mantenere alta l’attenzione sulle conseguenze dei conflitti in corso, con particolare riferimento alla situazione in Palestina.

“Non possiamo e non dobbiamo smettere di parlare di Gaza e della Cisgiordania – spiegano i promotori – perché continuano ad arrivare notizie sconvolgenti: esecuzioni sommarie, morti per fame e freddo, bambini uccisi mentre cercano legna per scaldarsi, famiglie costrette a vivere in condizioni sempre più dure, contadini impossibilitati a raccogliere i frutti dei loro ulivi”. Secondo la Rete, “il cessate il fuoco avrebbe dovuto interrompere la strage, ma la violenza continua in forme diverse, nel progressivo restringimento delle possibilità di sopravvivenza e nella sottrazione indebita di terra”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com