Visita di una delegazione di Klos: Loano scelta come modello di governance locale e buone pratiche amministrative

Generico dicembre 2025

Loano. Il Comune di Loano ha ospitato una delegazione ufficiale del consiglio comunale di Klos, in visita istituzionale per un incontro di lavoro finalizzato allo scambio di esperienze, conoscenze e buone pratiche nella gestione della cosa pubblica.

La scelta di Loano da parte dell’amministrazione di Klos si inserisce in un percorso strategico di rafforzamento della governance locale e di avvicinamento agli standard dell’Unione Europea, riconoscendo alla città ligure un ruolo di best practice amministrativa nei settori dei servizi pubblici locali, della sostenibilità ambientale e dell’organizzazione istituzionale.

