Agenzia regionale sul trasporto pubblico, AVS: “La maggioranza sbaglia tutto come sulla sanità”

Liguria. “La fretta è cattiva consigliera, ma gli errori compiuti con la riforma sanitaria non hanno insegnato niente a Bucci e al centrodestra ligure. Come avvenuto una settimana fa con lo ‘sfascia-sanità’, la maggioranza in Regione ha approvato frettolosamente un emendamento per creare un’agenzia unica di trasporto per tutta la Liguria. Un provvedimento così inopportuno che, subito dopo, la stessa maggioranza ha presentato altri dieci emendamenti per cercare di modificarlo, certificando l’ennesimo pasticcio della giunta Bucci”.

Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, e Jan Casella, consigliere regionale di AVS, esprimono forte contrarietà all’accentramento dei trasporti liguri sotto un’unica agenzia, deciso oggi dal centrodestra ligure.

