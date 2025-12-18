Albenga, tutto pronto per il Babbo Natale dei vigili del fuoco in piazza San Michele

COMMENTA
Albenga. Il Comune di Albenga, in collaborazione con il distaccamento dei vigili del fuoco di Albenga, l’ANVVF – Sezione di Savona e la Protezione Civile di Albenga, organizza l’iniziativa “Incontra Babbo Natale”, in programma sabato 20 dicembre, dalle 15 alle 18,30, in piazza San Michele.

L’evento, rivolto ai bambini di tutte le età e alle loro famiglie, rappresenta un appuntamento ormai consolidato nel calendario natalizio cittadino e unisce il clima di festa a un importante messaggio di solidarietà.

