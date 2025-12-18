Armati di pistola e cacciavite rapinano farmacia a Savona: indaga la Polizia di Stato

Savona. Rapina ai danni della Farmacia Riccardi di via Piave a Savona. E’ avvenuto lunedì sera, quando due malviventi sono entrati all’interno della rivendita poco prima della chiusura, intorno alle 19 circa, fingendosi normali clienti.

I due avevano il volto in parte nascosto. Dopo essersi avvicinati verso il bancone, uno di loro ha estratto una pistola (forse un’arma giocattolo o una scacciacani) e l’altro un cacciavite. Così armati, i due hanno intimato a clienti e personale della farmacia di non muoversi.

