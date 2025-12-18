Bilancio comunale, a Palazzo Tursi il consiglio by night diventa una prova di resistenza

Genova. Terminate le metafore podistiche, dopo averla definita “lunga marcia”, “maratona” e “ultramaratona”, la votazione del bilancio previsionale del Comune di Genova ha assunto toni epici e per certi sensi grotteschi: le prove di forza tra maggioranza e opposizione hanno portato a una votazione a oltranza, proseguita per tutta la notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre. Sullo sfondo, accuse incrociate di ricatti, distributori automatici di snack saccheggiati e delivery di caffé e gin tonic.

Il fascino discreto di Palazzo Tursi, mentre la città dorme, è incantevole. Ciò nondimeno, probabilmente, i consiglieri comunali, gli esponenti della giunta presenti, la sindaca e il presidente del consiglio – oltre ai dipendenti degli uffici preposti, gli staff, gli agenti della polizia locale e gli operatori delle trasmissioni in diretta streaming – ne avrebbero fatto a meno.

