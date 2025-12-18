Candia e Centi: “Cinque Terre, abbonamenti gratis ai treni per lavoratori e giovani”

“Abbiamo chiesto alla Regione di rivedere radicalmente le tariffe dei trasporti ferroviari per le Cinque Terre. I pendolari residenti in questo comprensorio pagano, per viaggiare in treno, molto di più rispetto agli altri territori liguri, anche se viaggiano per motivi di lavoro, studio e accesso ai servizi essenziali. Questa ingiustizia deve terminare: per questo proponiamo un incremento significativo dei bonus e delle agevolazioni, utilizzando una quota maggiore delle penali comminate dalla Regione a Trenitalia per i disservizi”.

Lo dichiarano Selena Candia, capogruppo regionale di Alleanza verdi e sinistra, e Roberto Centi (capogruppo comunale di LeAli/Avs alla Spezia e coordinatore provinciale spezzino del gruppo consiliare regionale di Alleanza Verdi Sinistra), illustrando la proposta presentata in consiglio regionale per chiedere di ridurre i costi di trasporto ferroviario per lavoratori e giovani delle Cinque Terre.

“Da anni, per Trenitalia le Cinque Terre sono il bancomat della Liguria per le esorbitanti tariffe in vigore in quel territorio. La via maestra per ridurre gli squilibri rimane quella del dimezzamento delle tariffe stesse, ma di fronte alla ostinazione di chi governa a Genova è necessario che la Regione Liguria innanzitutto riconsideri l’articolo 22 del contratto di servizio, per aumentare la quota di ristori agli utenti e ai territori, ora molto bassa pur in presenza di multe per disservizi che nel 2024 hanno toccato i 4,4 milioni di euro, a fronte di bonus per l’utenza di soli 142mila euro”, osserva Centi.

