Caritas e francescani di Gaggiola, un Natale accanto ai più fragili. L’appello: “Servono coperte, indumenti, scarpe e sostegno”

Un pasto caldo, scarpe e coperte per dare un sostegno alle persone in difficoltà. È il Natale della Caritas diocesana e del convento di Sant’Antonio a Gaggiola, da sempre in prima linea nell’affrontare le povertà vecchie e nuove. Come da tradizione, queste realtà garantiranno il servizio pasti per i senza fissa dimora e per altre persone fragili la sera della vigilia e il 25 dicembre, con menù particolari serviti agli ospiti della Cittadella della Pace, della Locanda del Samaritano di Pegazzano, della Comunità dell’Orto di Fossamastra e del convento di Gaggiola.

Per le strutture Caritas del territorio comunale, la vigilia sarà caratterizzata da proposte diverse: un menù etnico per gli ospiti della Cittadella della Pace; uno speciale a base di pesce, grazie al gesto di generosità dei mitilicoltori spezzini, alla Locanda del Samaritano; una messa e un altro menù dedicato alla Comunità dell’Orto, dove don Luca celebrerà anche la funzione religiosa. I preparativi per i menù e gli addobbi sono già in corso e, alla chiamata per la loro realizzazione, hanno risposto presente anche gli scout. Tre le attività più recenti in vista del Natale anche quella che ha abbellito, con una grande festa, Piazza Unità d’Italia e l’arrivo della Luce di Betlemme alla Cittadella.

