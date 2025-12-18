Celle, lupi a Terrenin: avvistati due esemplari lungo la strada che collega il paese alla frazione di Sanda

Celle Ligure. Lupi. Terrenin. Zona intermedia tra il paese e l’entroterra. Visti alla sera e l’indomani, resti di cinghiale sull’asfalto. Chi ha aperto le finestre di casa, al mattino, ha notato i brandelli dell’animale lungo la strada. I cacciatori hanno detto che si tratta di un cinghiale, probabilmente sbranato proprio da quei lupi avvistati poche ore prima prima del macabro ritrovamento. Macchine e case lungo il rettilineo della zona industriale.

Capannoni e due lupi a spasso. Non è un episodio isolato. “Mio figlio se li è trovati davanti al cancello di casa” ci racconta un abitante della zona. Un altro aggiunge: “Ho aperto la porta ed erano a pochi metri, sul piazzale”.

