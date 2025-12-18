Città metropolitana: nuovo sistema informativo sull’edilizia scolastica

Dall’ufficio comunicazione della Città metropolitana

Un passo concreto verso una gestione sempre più efficiente, trasparente e condivisa degli edifici scolastici del territorio. Si è tenuto ieri, nella Sala del Consiglio Metropolitano di Genova e in collegamento da remoto, l’incontro promosso dalla Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio della Città Metropolitana di Genova con i dirigenti scolastici delle scuole secondarie superiori, dedicato alla presentazione del nuovo sistema informativo gestionale per la manutenzione degli edifici scolastici.

