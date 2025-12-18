Claudio Barontini a Vernazza presenta il libro “Ritratti&Aneddoti”

Per la rassegna “Cinque Terre un mare di libri” in versione invernale venerdì 19 dicembre alle 18 nella tensostruttura di piazza Marconi a Vernazza Claudio Barontini presenterà il libro “Ritratti&Aneddoti” edito da Bandecchi & Vivaldi, un viaggio tra immagini, memorie e incontri che hanno segnato la lunga carriera del fotografo e musicista livornese. L’iniziativa è promossa dal Comune di Vernazza, dalla Pro Loco e dal Parco Nazionale delle Cinque Terre. Barontini, classe 1954, figura poliedrica dell’arte italiana, intreccia in questo volume scatti e parole per restituire un mosaico di storie, personaggi e luoghi attraversati nel corso di mezzo secolo. Dalle tournée mondiali con Milva – che lo portarono sul palco del Madison Square Garden – ai primi servizi come free-lance per “Il Tirreno”, il libro ripercorre una vita vissuta tra palchi, città iconiche e volti che hanno lasciato un segno.

In questo volume Claudio Barontini immortala alcune delle personalità più iconiche del nostro tempo: da Patti Smith a Lou Reed, da Sophia Loren a Robert De Niro, passando per Re Carlo III, Franco Zeffirelli, Andrea Bocelli, Mick Jagger, Lindsay Kemp, Ringo Starr, Steven Spielberg e molti altri. La presentazione conferma il legame dell’autore con la Liguria di levante, dove oggi vive e continua a osservare il mondo attraverso l’obiettivo. Nuovo appuntamento sabato 3 gennaio 2026 alle ore 16.30 con la presentazione del libro “A stissa ch’a ciòcca into veuo. Poexie 1969-1990” di Plinio Guidoni (Camogli 1922- Vernazza 1994), a cura di Francesco De Nicola, editrice Zona.

