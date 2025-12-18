Cna pensionati dona due defibrillatori alla Pubblica assistenza di Vezzano Ligure

Torna l’appuntamento con la solidarietà organizzato da Cna pensionati La Spezia per le festività natalizie. Si è svolta ieri, nella Sala del Consiglio del Comune di Vezzano Ligure, la cerimonia di consegna da parte di Cna pensionati della Spezia alla Pubblica assistenza di Vezzano Ligure di due defibrillatori. “Anche quest’anno, come ormai da consolidata tradizione, l’associazione ha voluto dare un contributo concreto alla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini” di legge in una nota dell’associazione di categoria.

